हज 2027 : दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 30 तक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:53 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:53 AM IST
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हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के आजमीन के लिए दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 30 निर्धारित की है। चयनित हज यात्रियों को निर्धारित समय के भीतर 1.25 लाख रुपये जमा करने होंगे।
हज ट्रेनर मौलाना मोहम्मद अफजल आजमी ने बताया कि जिन आजमीन ने पहली किस्त के रूप में 1,52,300 रुपये जमा कर दिए हैं, उन्हें अब दूसरी किस्त के तौर पर 1,25,000 रुपये जमा करने हैं। यह राशि भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निर्धारित खातों में जमा की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि ऑप्शन-2 के तहत आवेदन करने वाले जिन आजमीन ने अभी तक पासपोर्ट के पहले पन्ने की स्पष्ट फोटोकॉपी जमा नहीं की है, वे तत्काल हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई को भेज दें। समय से दस्तावेज नहीं पहुंचने पर हज वीजा जारी होने में परेशानी हो सकती है।
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मौलाना अफजल आजमी ने आजमीन से अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना किस्त की धनराशि और जरूरी दस्तावेज जमा कर दें, ताकि हज यात्रा की तैयारियों में कोई बाधा न आए।
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हज ट्रेनर मौलाना मोहम्मद अफजल आजमी ने बताया कि जिन आजमीन ने पहली किस्त के रूप में 1,52,300 रुपये जमा कर दिए हैं, उन्हें अब दूसरी किस्त के तौर पर 1,25,000 रुपये जमा करने हैं। यह राशि भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निर्धारित खातों में जमा की जा सकती है।
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उन्होंने बताया कि ऑप्शन-2 के तहत आवेदन करने वाले जिन आजमीन ने अभी तक पासपोर्ट के पहले पन्ने की स्पष्ट फोटोकॉपी जमा नहीं की है, वे तत्काल हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई को भेज दें। समय से दस्तावेज नहीं पहुंचने पर हज वीजा जारी होने में परेशानी हो सकती है।
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मौलाना अफजल आजमी ने आजमीन से अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना किस्त की धनराशि और जरूरी दस्तावेज जमा कर दें, ताकि हज यात्रा की तैयारियों में कोई बाधा न आए।