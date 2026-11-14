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Azamgarh News: बाजारों में बढ़ी रौनक, फलों के दाम चढ़े

Sat, 14 Nov 2026 12:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:39 AM IST
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Markets are bustling with activity, fruit prices are rising
लालगंज बाजार में सजी दुकान से फल की खरीदारी करते लोग। संवाद
आजमगढ़। डाला छठ पर्व को लेकर बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। शहर के चौक, सिधारी, हरबंशपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में फलों और पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। फल, गन्ना, नारियल, सूप, दउरा और दीये की खरीदारी के लिए लोग पहुंचने लगे हैं।
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मिट्टी के चूल्हे, नए बर्तन और अन्य पूजन सामग्रियों की मांग भी बढ़ गई है। दुकानदार राजेश सोनकर ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार फलों के दाम बढ़े हैं। संवाद
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सामान- दाम

केला- 50- 60 रुपये दर्जन

अनार- 200 रुपये किलो

सेव- 100- 120 रुपये किलो

दौरी- 200- 250 रुपये

सूप- 100- 150 रुपये

नारियल- 50 रुपये पीस

रामफल- 60 रुपये पीस

ड्रेगनफ्रूट- 80 रुपये पीस

अमरूद- 100 रुपये किलो

सीताफल- 60 रुपये पीस

मौसम्मी- 80 रुपये किलो

खजूर- 200 रुपये डिब्बा

अनानास- 80 रुपये पीस

आम- 150 रुपये पीस

खरबूज- 150 रुपये पीस
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