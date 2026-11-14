Azamgarh News: बाजारों में बढ़ी रौनक, फलों के दाम चढ़े

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मिट्टी के चूल्हे, नए बर्तन और अन्य पूजन सामग्रियों की मांग भी बढ़ गई है। दुकानदार राजेश सोनकर ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार फलों के दाम बढ़े हैं। संवाद विज्ञापन



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सामान- दाम



केला- 50- 60 रुपये दर्जन



अनार- 200 रुपये किलो



सेव- 100- 120 रुपये किलो



दौरी- 200- 250 रुपये



सूप- 100- 150 रुपये



नारियल- 50 रुपये पीस



रामफल- 60 रुपये पीस



ड्रेगनफ्रूट- 80 रुपये पीस



अमरूद- 100 रुपये किलो



सीताफल- 60 रुपये पीस



मौसम्मी- 80 रुपये किलो



खजूर- 200 रुपये डिब्बा



अनानास- 80 रुपये पीस



आम- 150 रुपये पीस



खरबूज- 150 रुपये पीस मिट्टी के चूल्हे, नए बर्तन और अन्य पूजन सामग्रियों की मांग भी बढ़ गई है। दुकानदार राजेश सोनकर ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार फलों के दाम बढ़े हैं। संवाद00सामान- दामकेला- 50- 60 रुपये दर्जनअनार- 200 रुपये किलोसेव- 100- 120 रुपये किलोदौरी- 200- 250 रुपयेसूप- 100- 150 रुपयेनारियल- 50 रुपये पीसरामफल- 60 रुपये पीसड्रेगनफ्रूट- 80 रुपये पीसअमरूद- 100 रुपये किलोसीताफल- 60 रुपये पीसमौसम्मी- 80 रुपये किलोखजूर- 200 रुपये डिब्बाअनानास- 80 रुपये पीसआम- 150 रुपये पीसखरबूज- 150 रुपये पीस

आजमगढ़। डाला छठ पर्व को लेकर बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। शहर के चौक, सिधारी, हरबंशपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में फलों और पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। फल, गन्ना, नारियल, सूप, दउरा और दीये की खरीदारी के लिए लोग पहुंचने लगे हैं।