Azamgarh News: बाजारों में बढ़ी रौनक, फलों के दाम चढ़े
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:39 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:39 AM IST
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आजमगढ़। डाला छठ पर्व को लेकर बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। शहर के चौक, सिधारी, हरबंशपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में फलों और पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। फल, गन्ना, नारियल, सूप, दउरा और दीये की खरीदारी के लिए लोग पहुंचने लगे हैं।
मिट्टी के चूल्हे, नए बर्तन और अन्य पूजन सामग्रियों की मांग भी बढ़ गई है। दुकानदार राजेश सोनकर ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार फलों के दाम बढ़े हैं। संवाद
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सामान- दाम
केला- 50- 60 रुपये दर्जन
अनार- 200 रुपये किलो
सेव- 100- 120 रुपये किलो
दौरी- 200- 250 रुपये
सूप- 100- 150 रुपये
नारियल- 50 रुपये पीस
रामफल- 60 रुपये पीस
ड्रेगनफ्रूट- 80 रुपये पीस
अमरूद- 100 रुपये किलो
सीताफल- 60 रुपये पीस
मौसम्मी- 80 रुपये किलो
खजूर- 200 रुपये डिब्बा
अनानास- 80 रुपये पीस
आम- 150 रुपये पीस
खरबूज- 150 रुपये पीस
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मिट्टी के चूल्हे, नए बर्तन और अन्य पूजन सामग्रियों की मांग भी बढ़ गई है। दुकानदार राजेश सोनकर ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार फलों के दाम बढ़े हैं। संवाद
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सामान- दाम
केला- 50- 60 रुपये दर्जन
अनार- 200 रुपये किलो
सेव- 100- 120 रुपये किलो
दौरी- 200- 250 रुपये
सूप- 100- 150 रुपये
नारियल- 50 रुपये पीस
रामफल- 60 रुपये पीस
ड्रेगनफ्रूट- 80 रुपये पीस
अमरूद- 100 रुपये किलो
सीताफल- 60 रुपये पीस
मौसम्मी- 80 रुपये किलो
खजूर- 200 रुपये डिब्बा
अनानास- 80 रुपये पीस
आम- 150 रुपये पीस
खरबूज- 150 रुपये पीस