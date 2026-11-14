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Azamgarh News: ऋत्विक जायसवाल बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा उपाध्यक्ष

Sat, 14 Nov 2026 12:38 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:38 AM IST
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Ritwik Jaiswal became the vice president of BJP Backward Classes Front.
ऋत्विक जायसवाल। संवाद
आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने ऋत्विक जायसवाल को पिछड़ा वर्ग मोर्चा का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति गोरखपुर क्षेत्र के लिए की गई है। यह महत्वपूर्ण फैसला प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति से हुआ। इसमें राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल और अन्य क्षेत्रीय अध्यक्षों की संस्तुति भी शामिल थी। जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि इससे क्षेत्रीय स्तर पर मोर्चे को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह होने की बात कही। ऋत्विक जायसवाल ने इस दायित्व को समाज सेवा का अवसर बताया। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व और जिलाध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। जायसवाल ने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का विश्वास दिलाया। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया। संवाद
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