छठ पर घर जाने की जिद: सिर पर बैग, गोद में बच्चे और आंखों में उम्मीद; ट्रेनों में खड़े होने तक की जगह नहीं

बिहार निवासी शिवम कुमार ने बताया कि वह गुड़गांव में रहते हैं। छठ पर घर जाने के लिए गरीब नवाज ट्रेन में सवार हुए हैं। कन्फर्म टिकट नहीं मिलने के कारण जनरल कोच में सफर करना पड़ रहा है।



वहीं, पटना निवासी सुनील कुमार ने बताया कि वह राजस्थान में रहते हैं। छठ पर घर लौटने के लिए ट्रेन में जगह नहीं मिली। पूरे दिन और रात गेट के पास खड़े होकर सफर करना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि छठ पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में हर साल भीड़ बढ़ती है, इसके बावजूद पर्याप्त इंतजाम नहीं हो पाते।



उन्होंने रेल प्रशासन से बिहार के प्रमुख शहरों के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने और मौजूदा ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने की मांग की है। स्टेशन पर ट्रेनों के पहुंचते ही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। आरपीएफ और जीआरपी की टीमें प्लेटफॉर्म पर मुस्तैद नजर आ रही हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ाने की कोशिश की जा रही है।