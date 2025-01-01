Auraiya News: 22 बसों के रूट का लगा है टाइम टेबल, लेकिन बस नहीं मिली

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स्टेशन पर बसों के रूट का नया टाइम टेबल लगा है। इसमें लिखा है कि ये बसें फफूंद चौराहे पर मिलेंगी। ऐसे में दिबियापुर से गुजरने वाली प्रत्येक बस को स्टेशन पर आने के निर्देश के बावजूद बसें नहीं पहुंच रही हैं। मौके पर मिले रोडवेज कर्मी ने बताया कि शाहजहांपुर व मुरादाबाद जाने वाली बसें सुबह फफूंद चौराहे पर ही खड़ी होती हैं।वहीं, 28 अक्तूबर 2023 को मुख्यमंत्री ने ककोर मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में दिबियापुर बस स्टेशन का लोकार्पण किया था और 11 जनवरी 2024 की रात में हैंडओवर के बाद संचालन शुरू हुआ था। संचालन शुरू हुए लगभग तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन पूरे दिन बस स्टेशन पर सन्नाटा पसरा रहता है। वहीं, परिवहन मंत्री व प्रभारी मंत्री बस स्टेशन का निरीक्षण कर चुके हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं।उनके जाने के बाद मात्र अधिकारी भेज दिए जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बस स्टैंड को सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए अध्यक्ष राघव मिश्रा कई बार परिवहन मंत्री से मिलकर बसों के ठहराव की मांग कर चुके हैं। इस बार भी उन्होंने दो दिन पूर्व फिर मांग उठाई। एआरएम अपर्णा ने बताया कि मुख्यालय स्तर से संचालन की कार्रवाई चल रही है।