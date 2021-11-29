जनगणना-2027 की तैयारियां समयबद्ध व प्रभावी ढंग से करें पूरी: डीएम

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उन्होंने बताया कि स्वगणना 16 से 30 नवंबर 2026 तक होगी। इससे प्राप्त सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी को परिवारों के द्वारा सुरक्षित रखना होगा। घर-घर गणना के लिए प्रगणक एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर जाकर 40 निर्धारित प्रश्नों के आधार पर सूचनाएं जुटाएंगे। पांच से नौ जनवरी तक रिवीजन कार्य होगा। वहीं पांच जनवरी को निर्धारण होगा। जाति एवं राष्ट्रीयता का विवरण स्व-घोषणा पर आधारित होगा। इसके लिए कोई प्रमाण-पत्र नहीं मांगा जाएगा।प्रशिक्षण कार्य योजना 50 चिह्नित फील्ड ट्रेनर्स को अक्तूबर में मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित होंगे। जिसके बाद 20 नवंबर से पहले प्रगणकों व सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण पूरा होगा। इसके अलावा उन्होंने विद्यालयों में निबंध, पेंटिंग, प्रभात फेरी जैसी प्रतियोगिताएं कराने तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में वॉल पेंटिंग, बैनर, कूड़ा वाहनों और सोशल मीडिया रील्स व वीडियो के जरिये प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।