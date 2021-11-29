Auraiya News: गड्ढों से फिसली बाइक, महिला की गिरकर मौत

विज्ञापन

कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के पसोढ़ा गांव की निवासी मिथलेश अपने छोटे बेटे लालजी के साथ कन्नौज जिले में इंदरगढ़ क्षेत्र के रौसा गांव स्थित अपने मायके जा रही थीं। पिपरौली गांव के पास नहर की पटरी पर पहुंचते ही बाइक सड़क के गड्ढों में फंसकर फिसल गई। मिथलेश सड़क पर गिर गईं और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर बेला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हादसे के बारे में जानकारी जुटाई।बेला थाना प्रभारी निरीक्षक अमर बहादुर सिंह ने बताया कि परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजन को सौंप दिया।