Auraiya News: फफूंद स्टेशन पर गोमती समेत दो ट्रेनें रद्द

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रेलवे प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, दिल्ली में आंदोलन के चलते परिचालन बाधित हुआ। शनिवार को 02417 शकूर बस्ती स्पेशल और 12420 गोमती एक्सप्रेस निरस्त रहीं। गोमती एक्सप्रेस फफूंद से दिल्ली, अलीगढ़ और गाजियाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके रद होने से कई यात्री दूसरी ट्रेनों से रवाना हुए। रविवार को भी 12419 गोमती और अलीगढ़ पैसेंजर रद रहेंगी।ट्रेनों के रद होने से कई लोग महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए समय पर नहीं पहुंच पाए। फफूंद रूट पर ट्रेनों के विलंब से चलने का मुख्य कारण दिल्ली में आंदोलन के चलते ट्रेनों को रोकना था। शनिवार को फफूंद स्टेशन से गुजरने वाली अन्य ट्रेनें भी घंटों लेट रहीं। 19038 अवध एक्सप्रेस करीब दो घंटे देरी से 4:43 सुबह पर आई। 14218 ऊंचाहार एक्सप्रेस एक घंटा तीन मिनट विलंब से 4:42 बजे प्लेटफार्म दो पर पहुंची। 02418 प्रयागराज स्पेशल 5:26 बजे प्लेटफार्म एक पर आई। 64603 कानपुर-इटावा मेमू 42 मिनट और 15483 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस 26 मिनट लेट हुई। 13051 नेताजी एक्सप्रेस कंचौसी में 3:07 बजे तक खड़ी रही, फिर 3:17 बजे फफूंद पहुंची। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से रेलवे हेल्पलाइन पर जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है।शनिवार की शाम दुकान बंद करने के बाद उन्हें गोमती से कानपुर अपनी रिश्तेदारी में जाना था। अचानक ट्रेन निरस्त होने के कारण अब उन्हें पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी। यदि निर्धारित ट्रेन चलती तो वह गोमती से कानपुर समय पर जल्दी पहुंच जाते, लेकिन अब पैसेंजर ट्रेन से जाने के कारण उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में काफी विलंब हो जाएगा। - शिवम कुमारशनिवार को गोमती से लखनऊ के लिए प्रस्थान करना था। परंतु अचानक ट्रेन के निरस्त हो जाने के कारण यात्रा को फिलहाल टालने दिया है। ट्रेन सेवा उपलब्ध न होने से योजना में बदलाव करते हुए अब सोमवार को लखनऊ जाने का नया कार्यक्रम तय किया है। - हरवीर सिंह