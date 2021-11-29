Auraiya News: एक हफ्ते से फुंका ट्रांसफार्मर, सौ घरों में अंधेरा व आक्रोश

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ग्रामीणों ने बताया कि इस ट्रांसफार्मर से गांव के लगभग सौ कनेक्शन जुड़े हैं। बिजली न होने से घरों में अंधेरा छाया है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। पेयजल संकट भी गहरा गया है और किसान पानी के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। निगम ने मौके पर बिना किसी जांच के ही शिकायत का फर्जी निस्तारण दिखा दिया। इससे ग्रामीणों की नाराजगी और बढ़ गई है।मनोज कुमार, अशोक और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक दूसरा 63 केवी का ट्रांसफार्मर भी है। उस पर मात्र दस कनेक्शन हैं, जबकि मोहम्मदाबाद रोड पर लोड अधिक है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाना चाहिए। 25 केवी का यह ट्रांसफार्मर ओवरलोड के कारण बार-बार फुंक जाता है। ग्रामीणों ने कई बार बड़ा ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।नदूपुर फीडर के अवर अभियंता अनुज पाठक ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलने के लिए मांग भेज दी गई है। कार्यशाला से नया ट्रांसफार्मर आते ही इसे शीघ्र बदल दिया जाएगा। विभाग जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा है।