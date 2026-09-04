Amroha News: कैशलेस इलाज के लिए शिक्षकों को पोर्टल पर दर्ज करनी होगी परिवार की जानकारी

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अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कामता राम प्रसाद ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों से आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं। पोर्टल पर विवरण और आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आवेदन प्रधानाचार्य या प्रबंधन के पास जाएगा। सत्यापन के बाद इसे जिला विद्यालय निरीक्षक के पास भेजा जाएगा। अंतिम अनुमोदन के बाद शिक्षक योजना के पात्र होंगे।जिला विद्यालय निरीक्षक शतानंद शर्मा ने बताया कि जिले के सभी वित्तविहीन विद्यालयों से पत्राचार कर आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त 200 से अधिक वित्तविहीन विद्यालय हैं, जिनमें करीब 2500 से 3000 शिक्षक कार्यरत हैं।विद्यालय बदलने वाले शिक्षकों के लिए भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय छोड़ने पर प्रधानाचार्य को इसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी और पुराने विद्यालय के आधार पर सुविधा बंद हो जाएगी। नए विद्यालय में नियुक्ति के बाद शिक्षक को वहां के प्रधानाचार्य से दोबारा अनुमोदन कराना होगा। सत्यापन पूरा होने के बाद ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा फिर मिलेगी।