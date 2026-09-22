Amroha News: आतंकी शहजाद भट्टी से कनेक्शन खंगालने गजरौला पहुंची एटीएस

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इन दोनों की निशानदेही पर लक्ष्मी नगर, मोहरका पट्टी और पपसरा खादर में टीम पहुंची और दोनों के अशरफ से कनेक्शन से जुड़ी जानकारी जुटाई। टीम ने कुछ नक्शे भी तैयार किए हैं। एटीएस के हाथ क्या लगा और कैसी जानकारी सामने आई है, इसका पता नहीं चल सका है।तीन घंटे तक चली कार्रवाई को लेकर नगर में हलचल बनी रही। बताया जा रहा है कि पांच मई की रात एटीएस ने बाराबंकी के बदोसराय क्षेत्र के किंतूर गांव में छापा मारकर दनियाल अशरफ को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए एटीएस ने उसके संपर्क में रहे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान गजरौला निवासी रवि और शोएब के दनियाल अशरफ के संपर्क में होने की जानकारी सामने आई।एटीएस ने दोनों की गतिविधियों और पुराने मामलों की जानकारी जुटाई तो पता चला कि कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस ने एक मामले में दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद लखनऊ एटीएस ने दोनों को अपने मुकदमे में शामिल कर रिमांड पर लिया और पूछताछ शुरू की। इसी पूछताछ के आधार पर सोमवार को टीम दोनों को लेकर गजरौला पहुंची।सुबह लगभग 11 बजे लखनऊ एटीएस की तीन टीमें गजरौला आईं। 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व सीओ प्रीति त्रिपाठी ने किया। एक टीम ने लक्ष्मी नगर में छानबीन की, जबकि दो अन्य टीमों ने मोहरका पट्टी और पपसरा खादर में पहुंचकर जांच की।टीम ने दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के साथ उनकी निशानदेही पर कुछ स्थानों का निरीक्षण किया। सूत्रों के मुताबिक, टीम ने चौपला चौराहा और हसनपुर रोड के आसपास भी जानकारी जुटाई तथा कुछ स्थानों के नक्शे तैयार किए।