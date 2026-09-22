Amroha News: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में गूंजेगी अमरोहा की ढोलक की थाप

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प्रदर्शनी में जीआई टैग प्राप्त अमरोहा की ढोलक समेत वाद्य यंत्र, ओडीओपी के तहत प्रसिद्ध सेव, वुडन हैंडीक्राफ्ट, कंबल और हैंडलूम उत्पाद प्रदर्शित होंगे। रूस, सिंगापुर, वियतनाम, ऑस्ट्रिया और जापान पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल होंगे। आयोजन में करीब 1.50 लाख बीटूबी खरीदार और 4.50 लाख से अधिक बीटूसी आगंतुकों के पहुंचने की संभावना है। कॉन्फ्रेंस, नॉलेज सेशन, फैशन शो और विदेशी खरीदारों के दौरे भी होंगे।उपायुक्त उद्योग अनूप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रेड शो पारंपरिक दस्तकारों और नए उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का महत्वपूर्ण मंच देगा। इससे नए बाजार और संभावित निर्यात कारोबार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने युवाओं, विद्यार्थियों, नवोन्मेषकों और भावी उद्यमियों से आयोजन में पहुंचकर कारोबारी संपर्क व बाजार की संभावनाएं समझने की अपील की।