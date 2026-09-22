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Amroha News: अभय के बल्ले के तूफान में उड़ी एटूआर पैंथर की टीम

Tue, 22 Sep 2026 02:15 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:15 AM IST
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The Etuar Panther team was blown away by the storm of Abhay's batting.
अमरोहा। हसनपुर के एटूआर क्रिकेट एकेडमी मैदान पर एचएससीसी हसनपुर ने एटूआर पैंथर को नौ विकेट से हराया। अभय चहल ने 52 गेंदों में नाबाद 169 रन की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 15 छक्के और 15 चौके शामिल रहे। उनके तूफानी प्रदर्शन के दम पर एचएससीसी हसनपुर ने 205 रन का लक्ष्य 12.4 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। अभय को मुकाबले का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।
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टॉस जीतकर एटूआर पैंथर ने पहले बल्लेबाजी की। कप्तान आशु दक्ष ने 39 गेंदों में 50 और प्रियांशु सिंह ने 25 गेंदों में 55 रन बनाए। प्रियांशु ने पांच छक्के और तीन चौके लगाए। टीम ने 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 204 रन बनाए। एचएससीसी की ओर से महताब चौधरी ने तीन और अभय चहल ने दो विकेट लिए।
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लक्ष्य का पीछा करते हुए अभय ने पहले ओवर से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। रॉय ने 14 रन बनाए, जबकि उनके आउट होने के बाद प्रशांत कुमार ने नाबाद 20 रन बनाकर अभय का साथ दिया। एचएससीसी ने 12.4 ओवर में एक विकेट खोकर 207 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया।
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