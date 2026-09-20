भाजपा के इशारे पर पार्टियों को हराने का काम कर रहा चुनाव आयोग : गौतम

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गौतम ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था होने के बावजूद भाजपा के हाथ की कठपुतली बना है। आरोप लगाया कि भाजपा शिक्षण संस्थानों को बेच रही है और अनुसूचित जाति का फंड 72 लाख से घटाकर 26 लाख कर दिया। अन्य पिछड़े वर्ग के नौकरी कोटे में सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी और ट्रंप भारत के लिए अच्छे नहीं हैं।उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दीं, शिक्षण संस्थान और बांध बनवाए तथा अर्थव्यवस्था मजबूत की। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ सम्मानजनक सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस दौरान जयपाल सिंह जाटव, हसन आरिफ, मानव त्यागी, ओमप्रकाश पवार, अशोक वर्मा, राजू वाल्मीकि, बबलू जाटव, रोहताश कुमार आदि मौजूद रहे।