क्रिकेट : अंसारी वॉरियर्स ने थंडर इलेवन को पांच विकेट से हराया

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थंडर इलेवन की टीम 19.1 ओवर में 151 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। हेमराज ने 20 गेंदों में दो चौके और दो छक्कों की मदद से 29 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। रोहित राणा ने महज सात गेंदों में एक चौका और दो छक्कों की मदद से 18 रन बनाए। मौसम ने 26 गेंदों में 24 रन, धीरज चौधरी ने 21 गेंदों में 19 रन और शैलेंद्र चौधरी ने 10 गेंदों में 20 रन का योगदान दिया। अंसारी वॉरियर्स की ओर से जकी जैदी सबसे सफल गेंदबाज रहे।उन्होंने चार ओवर में 33 रन देकर चार विकेट चटकाए। हनी मलिक ने दो विकेट लिए, जबकि वसीम अहमद और इस्लामुद्दीन अंसारी को एक-एक सफलता मिली।152 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अंसारी वॉरियर्स की शुरुआत बेहद खराब रही। सात रन के स्कोर तक अर्शू खान दो रन और फुरकान बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 67 रन तक टीम के पांच विकेट गिर चुके थे। ऐसे में कप्तान आस मोहम्मद और हनी मलिक ने मोर्चा संभाला और शानदार साझेदारी कर मैच का रुख पलट दिया। हनी मलिक ने महज 28 गेंदों में चार चौके और छह छक्कों की मदद से नाबाद 61 रन ठोके। उनका स्ट्राइक रेट 217.86 रहा।कप्तान आस मोहम्मद ने 34 गेंदों में दो चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 38 रन बनाए। इससे पहले मीसम ने भी 22 गेंदों में 29 रन की उपयोगी पारी खेली। थंडर इलेवन की ओर से अभिषेक गिल और कप्तान सतीश ने दो-दो विकेट लिए, लेकिन टीम को जीत से नहीं रोक सके। हनी मलिक के विस्फोटक अर्धशतक और जकी जैदी की शानदार गेंदबाजी ने अंसारी वॉरियर्स को यादगार जीत दिलाई।