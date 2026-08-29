Amroha News: सावन माह की पूर्णिमा पर गंगा में स्नान कर कमाया पुण्य

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तिगरी निवासी पुरोहित पंडित गंगाशरण शर्मा के मुताबिक सावन पूर्णिमा पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे थे। सूर्य की किरण निकलने से पहले ही श्रद्धालुओं ने हर-हर गंगे के उद्घोष के साथ पतित पावनी में डुबकी लगाई। स्नान के बाद पुरोहितों को दान-दक्षिणा दी और धार्मिक अनुष्ठान कराए।शुक्रवार सुबह शुरू हुआ गंगा स्नान का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान-दक्षिणा करने से मां गंगा और भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। इसी आस्था के चलते ब्रजघाट और तिगरी में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ रही।