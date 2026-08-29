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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Earned merit by bathing in the Ganges on the full moon day of the month of Sawan.

Amroha News: सावन माह की पूर्णिमा पर गंगा में स्नान कर कमाया पुण्य

Sat, 29 Aug 2026 02:03 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:03 AM IST
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Earned merit by bathing in the Ganges on the full moon day of the month of Sawan.
गजरौला। सावन माह की पूर्णिमा पर शुक्रवार को ब्रजघाट और तिगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर पुण्य कमाया और गंगा तट पर धार्मिक अनुष्ठान कराए। इस दौरान हर-हर गंगे और जय गंगे के जयकारों से गंगा तट गूंजते रहे।
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तिगरी निवासी पुरोहित पंडित गंगाशरण शर्मा के मुताबिक सावन पूर्णिमा पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे थे। सूर्य की किरण निकलने से पहले ही श्रद्धालुओं ने हर-हर गंगे के उद्घोष के साथ पतित पावनी में डुबकी लगाई। स्नान के बाद पुरोहितों को दान-दक्षिणा दी और धार्मिक अनुष्ठान कराए।
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शुक्रवार सुबह शुरू हुआ गंगा स्नान का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान-दक्षिणा करने से मां गंगा और भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। इसी आस्था के चलते ब्रजघाट और तिगरी में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ रही।
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