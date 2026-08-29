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Amroha News: गज-ग्राह की युद्ध लीला देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु

Sat, 29 Aug 2026 02:03 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:03 AM IST
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Devotees were mesmerized by the dramatic enactment of the battle between the elephant and the crocodile.
अमरोहा। रक्षाबंधन के पर्व पर श्री वासुदेव तीर्थ पर हर साल की तरह इस बार भी मेले का आयोजन हुआ। मेले का मुख्य आकर्षण वासुदेव सरोवर में गज-ग्राह लीला का जीवंत मंचन रहा। मगरमच्छ और गजराज के बीच हुए युद्ध का दृश्य देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए।
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लीला देखने के लिए शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेले में महिलाओं ने झूले का आनंद लिया और सौंदर्य प्रसाधन समेत विभिन्न सामानों की खरीदारी की, जबकि बच्चों ने चाट-पकौड़ी का लुत्फ उठाया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात रहा।
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प्रबंध समिति अध्यक्ष शिवस्वरूप टंडन ने बताया कि लीला के दौरान गजराज सरोवर में प्रवेश करते हैं, तभी मगरमच्छ उनका पैर पकड़ लेता है। काफी प्रयास के बाद भी पैर नहीं छूटने पर गजराज भगवान विष्णु को पुकारते हैं। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सिर काटकर गजराज के प्राण बचाते हैं। उन्होंने बताया कि लीला का उद्देश्य लोगों को भगवान के प्रति भक्ति और निष्ठा का संदेश देना है। यह मंचन वर्षों से रक्षाबंधन पर यहां होता आ रहा है।
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