Amroha News: 15 दिनों में निकालना होगा चीनी का स्टॉक, 400 टन से ज्यादा पर होगी सख्त कार्रवाई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बाजार में पिछले दो सप्ताह से चीनी के दामों में उछाल आया है। इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। चीनी 65 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इसकी वजह से बाजार में मिठाई भी महंगी हो गईं। दूसरे खाद्य पदार्थों पर भी महंगाई बढ़ी है। इस महंगाई का असर सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं पर दिखाई दे रहा है।चीनी के बढ़ते दामों को लेकर शासन और प्रशासन ने सख्ती की है। पिछले दिनों डीएम ने निर्देश दिए थे कि 400 टन से अधिक चीनी का भंडारण नहीं किया जाएगा। अगर किसी थोक विक्रेता के यहां पर चीनी का ज्यादा स्टॉक मिला तो कार्रवाई की जाएगी। टीम ने जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर समेत अन्य अभिलेख भी देखे। अधिकारियों का कहना है कि बाजार में चीनी की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।हालांकि सूत्रों की मानें तो बाजार में चीनी की डिमांड कम हो रही है। जिससे आने वाले दिनों में कयास लगाए जा रहे हैं कि चीनी के दामों में कमी आएगी।जिला विपणन अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि थोक विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि अपने यहां पर चीनी के स्टॉक को हर 15 दिन में निकालना जरूरी है। इससे ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। गोदामों का निरीक्षण किया जा रहा है,लेकिन अभी तक किसी गोदाम पर मानक से ज्यादा चीनी नहीं मिली है।