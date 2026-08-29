Amroha News: बुखार प्रभावित गांवों में आज से विशेष सफाई, दवाओं का भी होगा छिड़काव

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जोया ब्लॉक के मुजाहिदपुर और टिकिया फतेहपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 21 मरीजों के ब्लड सैंपल लिए। इनमें मुजाहिदपुर से 12 और टिकिया फतेहपुर से नौ मरीजों के नमूने शामिल हैं। सैंपल डेंगू, मलेरिया समेत अन्य संभावित बीमारियों की जांच के लिए भेजे गए हैं। दोनों गांवों में जल्द दवाओं का छिड़काव भी कराया जाएगा। विज्ञापन

जोया सीएचसी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. उवैस ने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर एडीओ पंचायत से वार्ता की गई है। मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए गांवों में छिड़काव कराया जाएगा। सीएचसी में मरीजों को 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। बुखार या मच्छरजनित बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जांच कराने की अपील की गई है। जोया ब्लॉक के मुजाहिदपुर और टिकिया फतेहपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 21 मरीजों के ब्लड सैंपल लिए। इनमें मुजाहिदपुर से 12 और टिकिया फतेहपुर से नौ मरीजों के नमूने शामिल हैं। सैंपल डेंगू, मलेरिया समेत अन्य संभावित बीमारियों की जांच के लिए भेजे गए हैं। दोनों गांवों में जल्द दवाओं का छिड़काव भी कराया जाएगा।जोया सीएचसी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. उवैस ने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर एडीओ पंचायत से वार्ता की गई है। मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए गांवों में छिड़काव कराया जाएगा। सीएचसी में मरीजों को 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। बुखार या मच्छरजनित बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जांच कराने की अपील की गई है।

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अमरोहा/जोया। बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में रोकथाम की कवायद तेज कर दी है। शुक्रवार से गांवों में विशेष सफाई अभियान चलाने के साथ मच्छरों और संक्रमण की रोकथाम के लिए दवाओं का छिड़काव कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांवों में निगरानी रखेंगी। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला अस्पताल और सीएचसी में 10-10 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है।