Amroha News: बंदरों से परेशान नगरवासी, दुकानों के बाहर लगाए लंगूर-कुत्तों के कटआउट
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:04 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:04 AM IST
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मंडी धनौरा। बंदरों के बढ़ते आतंक से नगरवासी परेशान हैं। बंदर लोगों को काटने के साथ घरों और दुकानों से सामान उठाकर ले जा रहे हैं। इससे बचने के लिए दुकानदारों ने प्रतिष्ठानों के बाहर लंगूर और कुत्तों के कटआउट लगा दिए हैं, जो बंदरों को भगाने में कारगर साबित हो रहे हैं।
नगर के साथ चुचैला खुर्द, पेली तगा, पत्थरकुटी, सुनगढ़ और अम्हेड़ा आदि गांवों में भी बंदरों का आतंक है। सरकारी अस्पताल में रोजाना करीब 20-25 लोग बंदर के काटने पर एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। करीब 15 दिन पहले पेलीतगा निवासी रहीस अहमद की बंदरों से बचने के दौरान छत से गिरकर मौत हो गई थी। सुनगढ़ में बंदरों ने शरीफन और सईदन नाम की दो बुजुर्ग महिलाओं पर हमला कर घायल कर दिया था।
नागरिक और किसान संगठन लंबे समय से प्रशासन से बंदरों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं, दुकानदारों ने खुद ही उपाय तलाश लिया है। रेस्टोरेंट स्वामी अर्पित रस्तोगी ने दुकान के बाहर लंगूर का कटआउट लगाया है। उनका कहना है कि इसे देखकर बंदर दुकान से दूर रहते हैं। मिष्ठान विक्रेता शंकरलाल सैनी ने कुत्ते और लंगूर के कटआउट लगाए हैं। उनका कहना है कि बंदरों से होने वाले नुकसान से बचने में यह उपाय कारगर साबित हो रहा है।
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डिप्टी रेंजर मनोज चौधरी का कहना है कि लंगूर से बंदर डरते हैं। बंदरों को भगाने के लिउ दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम के दौरान भी ऐसा ही प्रयोग किया गया था।
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नगर के साथ चुचैला खुर्द, पेली तगा, पत्थरकुटी, सुनगढ़ और अम्हेड़ा आदि गांवों में भी बंदरों का आतंक है। सरकारी अस्पताल में रोजाना करीब 20-25 लोग बंदर के काटने पर एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। करीब 15 दिन पहले पेलीतगा निवासी रहीस अहमद की बंदरों से बचने के दौरान छत से गिरकर मौत हो गई थी। सुनगढ़ में बंदरों ने शरीफन और सईदन नाम की दो बुजुर्ग महिलाओं पर हमला कर घायल कर दिया था।
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नागरिक और किसान संगठन लंबे समय से प्रशासन से बंदरों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं, दुकानदारों ने खुद ही उपाय तलाश लिया है। रेस्टोरेंट स्वामी अर्पित रस्तोगी ने दुकान के बाहर लंगूर का कटआउट लगाया है। उनका कहना है कि इसे देखकर बंदर दुकान से दूर रहते हैं। मिष्ठान विक्रेता शंकरलाल सैनी ने कुत्ते और लंगूर के कटआउट लगाए हैं। उनका कहना है कि बंदरों से होने वाले नुकसान से बचने में यह उपाय कारगर साबित हो रहा है।
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डिप्टी रेंजर मनोज चौधरी का कहना है कि लंगूर से बंदर डरते हैं। बंदरों को भगाने के लिउ दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम के दौरान भी ऐसा ही प्रयोग किया गया था।