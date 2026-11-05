Amethi News: पेड़ से भिड़ा ई रिक्शा, चालक घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 05 Nov 2026 11:41 PM IST
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संग्रामपुर। क्षेत्र के ईंटहा गांव के पास बृहस्पतिवार शाम मवेशी सामने आने से ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पेड़ से भिड़ गया। हादसे में इटौरी निवासी चालक मनोज कुमार मिश्रा (37) घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी संग्रामपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीओ श्वेताभ भाष्कर ने बताया कि हादसे की जानकारी परिजनों को दी गई है।
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