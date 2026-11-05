Amethi News: धनतेरस पर बाजारों में धनवर्षा की तैयारी, दुकानों पर सजे आकर्षक सामान

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सराफा दुकानों पर चांदी के सिक्कों, लक्ष्मी-गणेश की छोटी प्रतिमाओं और हल्के सोने के आभूषणों की मांग है। करीब डेढ़ ग्राम की चांदी की प्रतिमाएं 350 से 450 रुपये और सिक्का 1800 रुपये में उपलब्ध है। सोने का भाव 1.42 लाख रुपये प्रति तोला है। कारोबारी मुकेश कुमार अग्रहरि ने बताया कि सिक्कों, पायल, बिछिया और हल्के आभूषणों का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है।होंडा एजेंसी संचालक राघवेंद्र सिंह के मुताबिक, 40 से अधिक वाहनों की बुकिंग हो चुकी है। धनतेरस पर 100 वाहन बेचने का लक्ष्य है। ग्राहकों को छूट के साथ उपहार भी मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसायी सिद्धार्थ नारायण शुक्ल ने बताया कि छह वाहनों की बुकिंग हुई है। ट्रैक्टर एजेंसी संचालक अवधेश कुमार सिंह के अनुसार किसानों ने छह ट्रैक्टर बुक कराए हैं।तांबा, पीतल और फूल के बर्तनों के दाम बढ़ने से स्टील की मांग अधिक है। कारोबारी पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि थाली, कलश, दीपदान और रसोई के बर्तनों का स्टॉक बढ़ाया गया है।कपड़ा कारोबारी संकेत कुमार ने बताया कि बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए ब्रांडेड कपड़ों का नया संग्रह उपलब्ध है। ग्राहकों को 25 से 35 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है।व्यवसायी सोनू के मुताबिक, लकड़ी के मंदिर 350 से 8000 रुपये, सोफा 8500 से 35 हजार, सिंगल बेड 3500 से 9000 और डबल बेड 7500 से 30 हजार रुपये तक में उपलब्ध हैं। डाइनिंग टेबल, अलमारी, सिंगारदानी और झूलों के भी कई डिजाइन हैं।सजावटी सामान के कारोबारी दिनेश कुमार ने बताया कि चाइनीज लाइटों की मांग अधिक है। पिक्सल और वाम लाइट 35 से 350 रुपये, मल्टीकलर लाइट 60 से 350 और मिर्ची झालर 30 से 60 रुपये में मिल रही है। रूफ लाइट, झरना और देसी झालर के भी विकल्प हैं। इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी संगम ने बताया कि फ्रिज 11 से 30 हजार, एलईडी टीवी सात से 40 हजार और वाशिंग मशीन 7500 से 20 हजार रुपये तक में उपलब्ध है। मिक्सी, इंडक्शन, पंखे और गीजर की भी कई रेंज हैं। ऑनलाइन बाजार की चुनौती के बीच दाम करीब पांच प्रतिशत बढ़े हैं। ग्राहकों को छूट दी जा रही है।मूर्ति व्यवसायी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां 10 से 2000 रुपये तक में उपलब्ध हैं। मिट्टी के दीये, कलश और सजावटी सामान के नए डिजाइन आए हैं। लाई, चूरा, खील और खिलौनों की दुकानें भी सज गई हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा को देखते हुए फूल झाड़ू 60 से 100 रुपये, तार वाली 30 से 40 और पत्ती वाली 10 से 20 रुपये में मिल रही है। व्यवसायी सोनू कसौधन ने बताया कि वाइपर और पोछे की भी कई रेंज उपलब्ध हैं।