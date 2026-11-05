Amethi News: मुठभेड़ में पशु तस्कर को लगी गोली, चार गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि गौरीगंज इंस्पेक्टर रवि सिंह बृहस्पतिवार देर शाम हाईवे पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि नहर के पास जंगल में कुछ लोग गोवंश को पेड़ से बांधकर मारने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो चार आरोपी मारने की तैयारी करते मिले। पुलिस को देखकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तसव्वर के पैर में गोली लगी। उसके गिरने पर अन्य आरोपी भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा कर उन्हें भी पकड़ लिया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुवावां निवासी जुम्मन और वाजिद तथा नरौली निवासी आरिफ के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से गोकशी में इस्तेमाल होने वाला लकड़ी का ठीहा, चापड़, तराजू-बांट, रस्सी, तमंचा और कारतूस बरामद किए। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने छुट्टा मवेशियों को पकड़कर मारने के लिए आने की बात स्वीकार की है।चारों आरोपियों को जिला अस्पताल जगदीशपुर ले जाया गया। वहां घायल तसव्वर का उपचार कराया गया, जबकि अन्य का चिकित्सकीय परीक्षण हुआ। एसपी सरवणन टी ने बताया कि घायल आरोपी की हालत में सुधार है। पुलिस टीम पर हमला, आर्म्स एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान और पूर्व की घटनाओं में उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। आरोपियों को न्यायालय भेजने की कार्रवाई की जा रही है।