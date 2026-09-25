Ambedkar Nagar News: वाहन की टक्कर से युवक की मौत

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परिजन श्याम को आननफानन सीएचसी नगरपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। श्याम अविवाहित थे। उनके पिता शिवमूरत की वर्ष 2002 में बीमारी से मौत हो गई थी। पति के बाद जवान बेटे की मौत से मां लालदेई का रो-रोकर बुरा हाल है। पांच भाइयों में श्याम सबसे छोटे थे। उनके भाई पूरन, सूरन, सूरज और सुंदर हैं। सीओ अनूप सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौतमालीपुर। बेवाना के हरिशंकरगंज चौराहे पर बृहस्पतिवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में आशाराम (45) निवासी गद्दोपुर, बसखारी की मौत हो गई। समाजसेवी विवेक गौड़ के अनुसार आशाराम कई वर्षों से अहलादे के आसपास रहकर जीवन यापन कर रहे थे। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के साथ नशे के आदी थे। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे आशाराम हरिशंकरगंज चौराहे पर विवेक गौड़ की दुकान के सामने बेंच पर लेटे थे। अचानक चक्कर आने से वह नीचे गिर गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। परिजनों ने फिलहाल कोई आरोप नहीं लगाया है। सीओ अनूप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)