Ambedkar Nagar News: संदिग्ध हालात में युवक की मौत

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पत्नी बच्चे लेकर उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसके बाद से वह अकेले ही रह रहे थे। पिछले सात वर्षों से टांडा में रहकर पावर लूम संचालन का काम करते थे। इंस्पेक्टर दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं मिली है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)

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अंबेडकरनगर। टांडा के सकरावल स्थित एक लूम पर शुक्रवार को सेवाराम (40) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शनिवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने महादेव घाट पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जानकारी के अनुसार अशरफपुर किछौछा स्थित मुजफ्फरनगर निवासी सेवाराम (40) की शादी करीब एक दशक पहले हुई थी।