Ambedkar Nagar News: बाइक से गिरकर महिला की मौत

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पीछे बैठी पूनम दिव्यांग होने के चलते अपना संतुलन खो बैठीं और बाइक से नीचे गिर गईं। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट लग गई। परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, वहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पति सेवाराम पेंटर हैं। परिवार में बड़ा बेटा अंकित (20), बेटी अंशिका (16) और सबसे छोटा बेटा अजीत (14) है। (संवाद)

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हजपुरा। सम्मनपुर के अमौली निवासी सेवाराम के मुताबिक पत्नी पूनम शुक्रवार को अपने मायके टांडा के पिपरी अपने भाई को राखी बांधने गई थीं। शनिवार को बहन के बेटे छोटू की बाइक पर अपने बेटे अजीत के साथ कुर्की-सिकंदरपुर लिंक मार्ग के रास्ते घर लौट रही थीं। सेखपुरा गांव के निकट ब्रेकर पर बाइक उछल गई।