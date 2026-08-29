Ambedkar Nagar News: झमाझम बारिश से उमस से राहत, किसानों के खिले चेहरे

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शनिवार सुबह से ही तेज धूप और उमस का असर रहा। दोपहर में अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगीं। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। जलालपुर, भीटी और कटेहरी क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई, जबकि अकबरपुर में बूंदाबांदी हुई। श्रवण क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई, जिससे खेतों में पर्याप्त पानी पहुंच गया। तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए। इससे कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा। हालांकि बारिश थमने के बाद लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली।किसानों ने बारिश को राहत के रूप में लिया है। श्रवण क्षेत्र के किसान सूरज कुमार और रामकिशोर ने बताया कि इस समय हुई बारिश धान की फसल के लिए काफी फायदेमंद है। खेतों में पर्याप्त पानी पहुंचने से सिंचाई का खर्च भी कम होगा। हालांकि गन्ना किसानों को तेज हवा की चिंता सता रही है। किसानों का कहना है कि बारिश के साथ तेज हवा चलने पर तैयार गन्ने की फसल गिर सकती है, जिससे नुकसान की आशंका है।