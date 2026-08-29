Ambedkar Nagar News: सांप के काटने से किशोर की मौत

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रेयान ने तत्काल अपनी मां को सांप काटने की सूचना दी। आननफानन परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नगपुर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रेयान तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके पिता भोनू अहमद दर्जी का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। किशोर की अचानक मौत से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। थानाध्यक्ष प्रेमचंद ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। (संवाद)

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जलालपुर। जैतपुर क्षेत्र में शनिवार तड़के सांप के काटने से रेयान (14) की मौत हो गई। इस घटना से परिवार में गहरा सदमा और मातम का माहौल है। बंदीपुर निवासी भोनू अहमद ने बताया कि उनका बेटा रेयान शनिवार तड़के करीब तीन बजे अपनी मां नीलो और भाइयों अकरम व नोमान के साथ घर में सो रहा था। इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया।