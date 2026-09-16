Ambedkar Nagar News: ट्रांसफॉर्मर से कॉपर निकाल ले गए चोर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Wed, 16 Sep 2026 11:10 PM IST
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जलालपुर। क्षेत्र के वाजिदपुर में ट्यूबवेल के लिए लगाए गए 25 केवीए के ट्रांसफॉर्मर को चोर खंभे से उतारकर उसमें लगा एल्युमिनियम और कॉपर निकाल ले गए। सुबह जानकारी होने पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और जलालपुर कोतवाली में शिकायत दी।
अवर अभियंता अमित पटेल ने बताया कि सोमवार रात करीब 12:50 बजे विभाग के जनमानस समूह में एक घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहने का संदेश डाला गया था। आरोप है कि संदेश पढ़कर चोरों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने वाजिदपुर में ट्रांसफॉर्मर को खंभे से उतारकर उसमें लगा एल्युमिनियम और कॉपर निकाल लिया।
सुबह चोरी की जानकारी होने पर विभागीय कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर उच्चाधिकारियों को सूचना दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि विद्युत विभाग की शिकायत मिली है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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अवर अभियंता अमित पटेल ने बताया कि सोमवार रात करीब 12:50 बजे विभाग के जनमानस समूह में एक घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहने का संदेश डाला गया था। आरोप है कि संदेश पढ़कर चोरों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने वाजिदपुर में ट्रांसफॉर्मर को खंभे से उतारकर उसमें लगा एल्युमिनियम और कॉपर निकाल लिया।
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सुबह चोरी की जानकारी होने पर विभागीय कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर उच्चाधिकारियों को सूचना दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि विद्युत विभाग की शिकायत मिली है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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