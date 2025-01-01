Ambedkar Nagar News: पड़ोसी की दीवार गिरी दबकर महिला की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कोटवा महमदपुर निवासी अखिलेश वर्मा के अनुसार, उनकी पत्नी उर्मिला बुधवार सुबह करीब 10 बजे घर की लिपाई कर रही थीं। इसी दौरान पड़ोसी जोखूराम की पुरानी दीवार अचानक उनके ऊपर गिर गई। मलबे में दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें मलबे से बाहर निकालकर जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर कर दिया। वहां दोपहर करीब 12 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।चिकित्सकों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही, लेकिन परिजनों ने इसका विरोध किया। इसे लेकर अस्पताल में तीखी नोकझोंक भी हुई। लिखापढ़ी के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घर पहुंचने के बाद देर शाम परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।मृतका के परिवार में पति के अलावा तीन संतानें हैं। बड़ा पुत्र विकास (24) सूरत में नौकरी करता है। दूसरा बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जबकि सबसे छोटा बेटा विपुल (16) हाईस्कूल में पढ़ रहा है।