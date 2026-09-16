Ambedkar Nagar News: रोस्टर धड़ाम, बिजली कटौती से लोग बेहाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अकबरपुर शहर के वीआईपी फीडर पर मंगलवार रात से बुधवार सुबह और शाम तक कई बार आपूर्ति बाधित हुई। बिजली घर पर बढ़े लोड को ट्रिपिंग की वजह बताया जा रहा है। कटेहरी क्षेत्र में भी पूरी रात बिजली की ट्रिपिंग होती रही। महरुआ बिजली घर से जुड़े सभी छह फीडरों की आपूर्ति 33 हजार लाइन के शटडाउन के कारण बुधवार दोपहर दो बजे ठप हो गई।हंसवर प्रतिनिधि के अनुसार, औझीपुर उपकेंद्र की आपूर्ति मंगलवार शाम 6:18 बजे बाधित हुई। कुछ देर बाद आपूर्ति बहाल हुई, लेकिन फिर कटौती हो गई। रात 12:10 बजे बिजली आपूर्ति दोबारा बहाल हो सकी।टांडा में रातभर आंख-मिचौलीसद्दरपुर प्रतिनिधि के अनुसार, धौरहरा बिजली घर से जुड़े बसावनपुर, नरायनपुर, ब्राहिमपुर कुसमा, ब्राहिमपुर चुरावन, गौरा गुजर, प्यारेपुर, बेलहरी, भटौली समेत करीब 20 गांवों में मंगलवार शाम छह बजे बिजली गुल हो गई। रात 12 बजे आपूर्ति बहाल हुई। इसके बाद भोर में पांच बजे फिर बिजली चली गई और तीन घंटे बाद आपूर्ति बहाल हो सकी।टांडा में शहरी क्षेत्र में मंगलवार शाम 6:50 बजे 33 केवी से आपूर्ति बंद हुई, जो 7:50 बजे बहाल हुई। रात 9:20 बजे फिर बिजली गुल हुई और 10:20 बजे आपूर्ति बहाल हुई। बुधवार सुबह 6:40 बजे वीआईपी फीडर की आपूर्ति ठप हुई, जो 7:15 बजे बहाल हुई। सुबह 9:15 बजे फिर बिजली गुल हुई और 9:55 बजे आई। इसके बाद 10:05 से 10:15 बजे तक भी कटौती हुई। दोपहर 12:55 बजे वीआईपी फीडर और वार्ड नंबर चार की आपूर्ति बाधित रही।आलापुर में भी फाल्ट और कटौतीआलापुर में रात में बिजली कटौती से परेशान किसानों ने भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष श्याम नाथ शुक्ल की अगुवाई में एसडीएम धर्मेंद्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने रोस्टर के अनुसार नियमित बिजली आपूर्ति कराने की मांग की। एसडीएम ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। न्योरी बिजली घर की आपूर्ति मंगलवार शाम 6:30 बजे गुल हुई और रात आठ बजे बहाल हुई। कौड़ाही बिजली घर क्षेत्र में फाल्ट के कारण रात 9:15 बजे आपूर्ति बंद हुई, जो 11 बजे बहाल हो सकी। मकोईया बिजली घर से जुड़े 20 से अधिक गांवों में रात 8:35 बजे बिजली गुल हुई और एक घंटे बाद आपूर्ति बहाल हुई।बिजली कटौती से पढ़ाई और कारोबार प्रभावितबिजली कटौती का असर घरेलू कामकाज के साथ छोटे कारोबार और बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली कटौती का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। रात में घंटों बिजली गुल रहने से पंखे और कूलर बंद हो जाते हैं। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को अधिक परेशानी हो रही है।