Ambedkar Nagar News: पाइपलाइन फटी, 15 हजार की आबादी पानी को तरसी

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पानी की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए पानी की व्यवस्था करने में परेशानी हुई। स्कूल जाने वाले बच्चों और कार्यालय जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने पर नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू कराया।करीब आठ घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर दो बजे पाइपलाइन दुरुस्त कर पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि, सड़क पर पानी फैलने से दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी। ईओ राजमणि मिश्रा ने बताया कि लाइन की मरम्मत कराकर आपूर्ति बहाल करा दी गई है।