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Ambedkar Nagar News: पाइपलाइन फटी, 15 हजार की आबादी पानी को तरसी

Sat, 19 Sep 2026 10:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 10:45 PM IST
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Pipeline burst, 15,000 people thirsty for water
अकबरपुर के मीरानपुर चुंगी नाका के निकट शनिवार सुबह पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सड़क पर बह रहा
अंबेडकरनगर। नगर पालिका परिषद अकबरपुर के मीरानपुर चुंगी नाका के पास शनिवार सुबह करीब छह बजे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से करीब 15 हजार की आबादी को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। पाइपलाइन से पानी सड़क पर फैलने से आसपास की दुकानों के पास जलभराव हो गया। इससे आवागमन भी प्रभावित रहा।
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पानी की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए पानी की व्यवस्था करने में परेशानी हुई। स्कूल जाने वाले बच्चों और कार्यालय जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने पर नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू कराया।
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करीब आठ घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर दो बजे पाइपलाइन दुरुस्त कर पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि, सड़क पर पानी फैलने से दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी। ईओ राजमणि मिश्रा ने बताया कि लाइन की मरम्मत कराकर आपूर्ति बहाल करा दी गई है।
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