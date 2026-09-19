Ambedkar Nagar News: एसबीआई प्रबंधक सहित तीन पर एफआईआर के आदेश

विज्ञापन

बसखारी के महोइया निवासी राम अजोर ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में ऋण स्वीकृत हुआ था। कोतूपुर निवासी सर्वेश पांडेय और मकोइया निवासी कृष्ण कुमार दूबे उर्फ सोनी ने खुद को बैंक एजेंट बताया। उन्होंने ऋण प्रक्रिया में मदद करने का दावा किया। आरोप है कि दोनों ने शाखा प्रबंधक के साथ मिलकर ऋण की रकम में गड़बड़ी की। (संवाद)राम अजोर को पूरी ऋण राशि नहीं मिली। उनके खाते में केवल 1.35 लाख रुपये भेजे गए थे। बाद में उनसे 10 लाख रुपये के चेक पर हस्ताक्षर करा लिए गए। शेष रकम का इस्तेमाल उनकी जानकारी और सहमति के बिना किया गया। पुलिस बैंक अभिलेखों, ऋण संबंधी दस्तावेज और धनराशि के लेन-देन की जांच करेगी।