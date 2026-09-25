Ambedkar Nagar News: वाहन की टक्कर से सड़क पर गिरा बाइक सवार, बस ने कुचला
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:27 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:27 PM IST
विज्ञापन
अंबेडकरनगर। अकबरपुर शहर में रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) पर शुक्रवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क पर गिरे आलापुर के सपा विधायक त्रिभुवन दत्त के चालक अजय निषाद (50) को पीछे से आ रही बस ने कुचल दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस दुर्घटना में शामिल वाहनों की पहचान में जुटी है।
अकबरपुर के संघतिया निवासी अजय निषाद वर्ष 1996 से विधायक त्रिभुवन दत्त का वाहन चला रहे थे। शुक्रवार सुबह से वह बसखारी मार्ग स्थित राहुलनगर में विधायक के आवास पर थे। शाम करीब छह बजे बाइक से घर जाने के लिए निकले थे। करीब सात बजे आरओबी पर भीड़ के बीच किसी वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे वह सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रही रोडवेज की बस ने उनके सिर को कुचल दिया और चालक बस लेकर चला गया।
हेलमेट नहीं लगाए होने के कारण अजय के सिर में गंभीर चोट आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और शव को जिला अस्पताल भेजा।
विज्ञापन
घटना की जानकारी मिलते ही विधायक त्रिभुवन दत्त, उनके पुत्र राहुल दत्त समेत अन्य लोग जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पुलिस से हादसे की जानकारी ली। अजय के पिता रामधनी का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में पत्नी शिवकुमारी, पुत्र आदर्श (14) और चार अविवाहित पुत्रियां पूनम, नीलम व दीपा समेत अन्य सदस्य हैं। हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और उनका रो-रोकर बुरा हाल रहा।
क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दुर्घटना में शामिल वाहनों की पहचान के साथ अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।
विज्ञापन
अकबरपुर के संघतिया निवासी अजय निषाद वर्ष 1996 से विधायक त्रिभुवन दत्त का वाहन चला रहे थे। शुक्रवार सुबह से वह बसखारी मार्ग स्थित राहुलनगर में विधायक के आवास पर थे। शाम करीब छह बजे बाइक से घर जाने के लिए निकले थे। करीब सात बजे आरओबी पर भीड़ के बीच किसी वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे वह सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रही रोडवेज की बस ने उनके सिर को कुचल दिया और चालक बस लेकर चला गया।
विज्ञापन
हेलमेट नहीं लगाए होने के कारण अजय के सिर में गंभीर चोट आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और शव को जिला अस्पताल भेजा।
विज्ञापन
घटना की जानकारी मिलते ही विधायक त्रिभुवन दत्त, उनके पुत्र राहुल दत्त समेत अन्य लोग जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पुलिस से हादसे की जानकारी ली। अजय के पिता रामधनी का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में पत्नी शिवकुमारी, पुत्र आदर्श (14) और चार अविवाहित पुत्रियां पूनम, नीलम व दीपा समेत अन्य सदस्य हैं। हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और उनका रो-रोकर बुरा हाल रहा।
क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दुर्घटना में शामिल वाहनों की पहचान के साथ अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।