Ambedkar Nagar News: बदली तारीख, आज होगा 650 जोड़ों का सामूहिक विवाह

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जिले को योजना के तहत कुल 942 विवाह कराने का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष अब तक 292 जोड़ों का विवाह कराया जा चुका है। शेष जोड़ों में से 650 का विवाह शनिवार को कराने की तैयारी है। सामूहिक विवाह के लिए विकासखंडवार जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। सामान्य विकासखंडों को 50-50 विवाह कराने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं नगर निकाय वाले विकासखंडों में 20 अतिरिक्त विवाह कराने की व्यवस्था की गई है।गौरतलब है कि 27 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। पहले निर्धारित तिथि को लेकर अमर उजाला ने पितृपक्ष में 650 जोड़ों के सामूहिक विवाह की तैयारी की खबर प्रकाशित की थी। डीएम ईशा प्रिया ने इसका संज्ञान लेते हुए कार्यक्रम की तिथि में बदलाव कराया। जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र सिंह ने बताया कि सभी ब्लॉकों में शनिवार को सामूहिक विवाह समारोह होंगे। आयोजन की तैयारियां पूरी की जा रही हैं।