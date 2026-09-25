Ambedkar Nagar News: बांस के डंडे में उतरा करंट, संविदा लाइनमैन की मौत

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सम्मनपुर थाना क्षेत्र के ताजूपुर निवासी विपिन मौर्य पिछले पांच वर्षों से जलालपुर उपकेंद्र पर संविदा लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। शुक्रवार सुबह वह ड्यूटी पर गए थे। दोपहर करीब दो बजे टाउन नंबर तीन में शंकर तिराहे के पास 11 हजार की विद्युत लाइन पर पेड़ की डाल गिर गई। इससे 10 केवीए के तीन ट्रांसफार्मरों से जुड़े उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।सूचना पर विपिन अन्य बिजलीकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। डाल हटाने के लिए बांस के डंडे का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी दौरान डंडे में करंट उतर गया और विपिन उसकी चपेट में आकर बेसुध होकर गिर पड़े। साथियों ने उन्हें तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि काम के दौरान विपिन ने सुरक्षा किट नहीं पहनी थी। वहीं हादसे के बाद शटडाउन नहीं लिए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एसडीओ सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विद्युतकर्मी ने काम शुरू करने से पहले शटडाउन नहीं लिया था। जंपर काटकर काम किया जा रहा था। मामले की जांच कराई जा रही है। सीओ अनूप सिंह ने बताया कि अभी तक कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।विपिन छह भाइयों में चौथे नंबर के थे। उनके बड़े भाई अनिल, सुनील, कपिल और विवेक हैं। पिता रामनरेश मौर्य की करीब एक दशक पहले मौत हो चुकी है। विपिन अविवाहित थे और इन दिनों उनकी शादी की बातचीत चल रही थी। अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया।