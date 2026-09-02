Ambedkar Nagar News: सीएम युवा उद्यमी में 1,874 आवेदन बैंकों को भेजे, सिर्फ 520 स्वीकृत

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बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ईशा प्रिया ने बैंक प्रतिनिधियों को पात्र युवाओं के आवेदन प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने और स्वीकृत मामलों में तत्काल ऋण वितरित करने के निर्देश दिए। सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल आवेदन स्वीकृत करना नहीं, बल्कि युवाओं को वास्तव में अपना उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। बैंक और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से पात्र युवाओं के प्रकरणों का निस्तारण करें, ताकि स्वरोजगार के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हों।उपायुक्त उद्योग संदीप कुमार केसरवानी ने बताया कि सीएम युवा योजना के तहत विभिन्न विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों को कुल 6,600 आवेदन का लक्ष्य आवंटित किया गया है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण आवेदन कराने, उनकी सूची और पंजीकरण संख्या उद्योग विभाग को उपलब्ध कराने तथा प्रगति की नियमित जानकारी देने के निर्देश दिए।एक जनपद एक व्यंजन में चार आवेदनबैठक में एक जनपद एक व्यंजन योजना की भी समीक्षा हुई। जिले को इसके तहत 10 का लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष अब तक चार आवेदन प्राप्त हुए हैं। डीएम ने संबंधित बैंकर्स को इन मामलों में शीघ्र ऋण वितरण सुनिश्चित करने तथा उपायुक्त उद्योग को और आवेदन प्राप्त कराने के निर्देश दिए।