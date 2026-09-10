Ambedkar Nagar News: किशोर का शव 26 दिन बाद कब्र से निकाला, डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप पर दोबारा पोस्टमार्टम

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रवि अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र के गंगौली चौराहा स्थित कान्हा बेकर्स एंड रेस्टोरेंट में काम करता था। मृतक के पिता राम बहादुर मौर्य के अनुसार, पांच अगस्त को रेस्टोरेंट संचालक उसे अपने साथ ले गया था। 11 और 14 अगस्त को रवि ने फोन पर परिजनों को संचालक द्वारा मारपीट करने और मोबाइल छीनने की जानकारी दी थी। 14 अगस्त की शाम संचालक ने परिजनों को रवि के फांसी लगाने की सूचना दी। मौके पर पहुंचने पर शव नीचे उतारा जा चुका था, जिसे पुलिस ने टेंट की सीढ़ी के सहारे फांसी लगाना बताया था। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इंकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया। स्थानीय स्तर पर कार्रवाई न होने पर पिता ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई थी। उपमुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अयोध्या के जिलाधिकारी ने सदर एसडीएम और सीओ प्रतीक कुमार के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए। इंस्पेक्टर कृष्णबली सिंह ने बताया कि पूरी कार्रवाई अयोध्या पुलिस और प्रशासन की निगरानी में की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।घटना के बाद से सदमे में है परिवारपिता ने बताया कि उनके परिवार में शव दफनाने की परंपरा है, इसलिए शव को दफनाया गया था। रवि तीन संतानों में मंझिले थे। उनकी बड़ी बहन रिचा कक्षा दस की छात्रा है, जबकि छोटा भाई आदित्य 10 वर्ष का है। इस घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है और माता-पिता व भाई-बहनों का रो-रोकर बुरा है। परिवार मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है।