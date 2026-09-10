Ambedkar Nagar News: धान की निराई कर रहीं पांच महिलाएं बिजली गिरने से झुलसीं

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बताया गया कि गांव निवासी पुनीत मौर्य के खेत में बुधवार शाम करीब पांच बजे महिलाएं धान की निराई कर रही थीं। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज गरज-चमक के बीच आकाशीय बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आने से गीता देवी (45) और मुन्नी देवी (40) को अपेक्षाकृत अधिक चोटें आईं। वहीं कमलावती (50), इसावती (35) और भानमती (45) भी झुलस गईं। घटना की जानकारी होते ही आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी महिलाओं को उपचार के लिए ले गए। परिजनों के अनुसार इलाज के बाद सभी की स्थिति ठीक बताई गई और उन्हें घर ले आया गया।

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राजेसुल्तानपुर। राजेसुल्तानपुर क्षेत्र के भभौरा गांव में बुधवार शाम धान के खेत में काम कर रहीं पांच महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आकर झुलस गईं। तेज आवाज के साथ बिजली गिरने से खेत में अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने आनन-फानन में सभी घायलों को उपचार के लिए पहुंचाया।