Ambedkar Nagar News: दो घंटे शव रखकर किया प्रदर्शन, हत्या की प्राथमिकी दर्ज

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धीरेंद्र बुधवार को जानवरों के लिए घास काटने खेत गए थे। आरोप है कि पेठिया निवासी अभिमन्यु श्रीवास्तव के खेत में लगी झटका मशीन के तार से उनकी मौत हुई। परिजनों के अनुसार, मृतक की पत्नी अल्का देवी ने सुबह ही शिकायत पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि, अफसर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कह रहे थे। शाम करीब 04.30 बजे शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने गांव के मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक एसडीएम या कोई उच्च अधिकारी मांगों पर आश्वासन नहीं देता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।इस पर एसडीएम, सीओ समेत कई थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अल्का देवी और परिवार के अन्य लोगों ने 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। अधिकारियों के मान-मनौव्वल और उचित मुआवजे के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। करीब दो घंटे बाद शाम 06.30 बजे वे अंतिम संस्कार को राजी हुए। इसके बाद अंत्येष्टि स्थल बालाघाट पर धीरेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। कोतवाली प्रभारी अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि अभिमन्यु श्रीवास्तव के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।