Ambedkar Nagar News: संविदा लाइनमैन का घर के जीने के पास लटकता मिला शव
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 10:47 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 10:47 PM IST
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मालीपुर/सद्दरपुर। मालीपुर के खानपुर उमरन गांव में शुक्रवार देर रात एक संविदा लाइनमैन जयराम यादव (50) का शव घर के जीने के पास गमछे के सहारे लटकता मिला।
मृतक के पिता रामचंद्र के अनुसार उनका बेटा जयराम वर्ष 2016 से बिजली विभाग में संविदा लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे और उनकी तैनाती जलालपुर बिजली घर क्षेत्र में थी। शुक्रवार को ड्यूटी से लौटने के बाद वह परिवार के साथ घर पर थे। शराब पीने को लेकर पत्नी चंद्रकला से हुए विवाद के बाद वह घर से बाहर निकल गए थे। काफी देर तक वापस न आने पर जब परिजन बाहर निकले तो उन्होंने जीने के पास गमछे के सहारे जयराम का शरीर को लटकता पाया।
परिजनों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। मृतक की तीन संतानें थी। उनका बड़ा बेटा हर्षित आजमगढ़ से बीएससी एग्रीकल्चर और बेटी नेहा यादव वाराणसी से बीएसी एग्रीकल्चर करने के बाद एमएससी में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे छोटा बेटा कृष्णा यादव बाबा बरूआदास इंटर कॉलेज में कक्षा 11 का छात्र है। सीओ जलालपुर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत फांसी लगाने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही कारण का पता चल सकेगा। अभी तक कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है।
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मृतक के पिता रामचंद्र के अनुसार उनका बेटा जयराम वर्ष 2016 से बिजली विभाग में संविदा लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे और उनकी तैनाती जलालपुर बिजली घर क्षेत्र में थी। शुक्रवार को ड्यूटी से लौटने के बाद वह परिवार के साथ घर पर थे। शराब पीने को लेकर पत्नी चंद्रकला से हुए विवाद के बाद वह घर से बाहर निकल गए थे। काफी देर तक वापस न आने पर जब परिजन बाहर निकले तो उन्होंने जीने के पास गमछे के सहारे जयराम का शरीर को लटकता पाया।
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परिजनों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। मृतक की तीन संतानें थी। उनका बड़ा बेटा हर्षित आजमगढ़ से बीएससी एग्रीकल्चर और बेटी नेहा यादव वाराणसी से बीएसी एग्रीकल्चर करने के बाद एमएससी में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे छोटा बेटा कृष्णा यादव बाबा बरूआदास इंटर कॉलेज में कक्षा 11 का छात्र है। सीओ जलालपुर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत फांसी लगाने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही कारण का पता चल सकेगा। अभी तक कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है।
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