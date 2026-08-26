Ambedkar Nagar News: सरयू में कूदी युवती, बचाने के लिए छोटी बहन ने लगा दी छलांग

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आलापुर के वहिगवा जोगीपुर निवासी शैलेश पांडेय के मुताबिक वह निजी कंपनी में काम करते हैं। बेटी जया की शादी अप्रैल माह में आजमगढ़ जिले के कन्हैया गांव निवासी शेषनाथ पांडेय के पुत्र सूरज के साथ की थी। जया रक्षाबंधन के पर्व से पहले अपने घर आई थी। शुक्रवार को जया की दोबारा विदाई होनी थी। बुधवार दोपहर वह अपनी छोटी बहन शुभी के साथ घर से करीब तीन किलोमीटर दूर रामनगर दवा लेने जाने की बात कहकर निकली थी। हालांकि दोनों बहनें शाम को करीब 13 किलोमीटर दूर चहाेड़ा घाट पर पहुंच गईं।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जया ने अपना मोबाइल शुभी को पकड़ाया और तेजी से दौड़कर नदी में छलांग लगा दी। बहन को नदी में कूदता देख छोटी बहन शुभी भी कूद पड़ी। स्थानीय गोताखोरों ने भी पीछे से छलांग लगाई और काफी मशक्कत कर शुभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद पीएचसी रामनगर लाया गया जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।केंद्र प्रभारी डॉ. आशीष राय ने बताया कि शुभी की हालत खतरे से बाहर है लेकिन वह बात करने की स्थिति में नहीं है। जया के नदी में डूबने की खबर सुनकर मां ममता की हालत बिगड़ गई। पिता शैलेश भी बदहवास हैं। भाई श्याम भी रो-रोकर बेहाल है। बताया जा रहा है कि नदी में छलांग लगाने से पहले जया ने अपने पति को वीडियो कॉल भी की थी और वह उससे मिलने के लिए रामनगर भी आया था।इंस्पेक्टर बीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि जया का अपने पति सूरज से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। घटना की प्राथमिक सूचना 112 नंबर पर जया के पति सूरज ने रामनगर से फोन कर दी थी। जया की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है।