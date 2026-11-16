Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Paddy harvesting stalled due to waterlogging

Prayagraj News: जलभराव से धान की कटाई ठप

Mon, 16 Nov 2026 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 16 Nov 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Paddy harvesting stalled due to waterlogging
करमा। राजापुर गांव के सामने खेत में धान की फसल बर्बाद - फोटो : samvad
क्षेत्र के पंवर, पंवरी, राजापुर समेत सात गांवों में खेतों में जलभराव से धान की कटाई ठप है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान का संकट सता रहा है। पकी फसल खेतों में खड़ी है, पर पानी भरा होने से कटाई नहीं हो पा रही। सूर्यभान पटेल, राधेश्याम समेत अन्य किसानों ने बताया कि मजदूर खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे।
विज्ञापन

कृषि उपकरणों से भी कटाई संभव नहीं है। समय बीतने के साथ खड़ी फसल खराब होने की आशंका बढ़ रही है। किसानों ने बीज, खाद और मजदूरी पर काफी खर्च किया है। जलनिकासी की उचित व्यवस्था न होने से यह समस्या हर साल आती है। किसानों ने अधिकारियों से जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। ताकि खेतों से पानी निकल सके और फसल को नुकसान से बचाया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed