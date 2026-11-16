Prayagraj News: जलभराव से धान की कटाई ठप

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कृषि उपकरणों से भी कटाई संभव नहीं है। समय बीतने के साथ खड़ी फसल खराब होने की आशंका बढ़ रही है। किसानों ने बीज, खाद और मजदूरी पर काफी खर्च किया है। जलनिकासी की उचित व्यवस्था न होने से यह समस्या हर साल आती है। किसानों ने अधिकारियों से जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। ताकि खेतों से पानी निकल सके और फसल को नुकसान से बचाया जा सके।

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क्षेत्र के पंवर, पंवरी, राजापुर समेत सात गांवों में खेतों में जलभराव से धान की कटाई ठप है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान का संकट सता रहा है। पकी फसल खेतों में खड़ी है, पर पानी भरा होने से कटाई नहीं हो पा रही। सूर्यभान पटेल, राधेश्याम समेत अन्य किसानों ने बताया कि मजदूर खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे।