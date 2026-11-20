माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान अनावश्यक दबाव कम करने और यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। रेलवे और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार, सभी प्रमुख स्नान पर्वों, उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद यानी कुल 18 दिन जंक्शन पर यात्रियों को केवल सिटी साइड से ही प्रवेश दिया जाएगा, जबकि निकासी सिविल लाइंस साइड से ही होगी।

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