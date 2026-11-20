बेटी की शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। जिस घर में बरात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक चीख-पुकार मच गई। बेटी की शादी से ठीक एक दिन पहले देर रात ट्रक की चपेट में आने से पिता की दर्दनाक मौत हो गई। एक के बाद एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सबसे दुखद यह है कि महज 26 दिनों के भीतर परिवार ने पत्नी, छोटे भाई और अब घर के मुखिया को खो दिया।

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हंडिया थाना क्षेत्र की इमामगंज पुलिस चौकी अंतर्गत जरांव विझवनियापुर गांव निवासी 42 वर्षीय रामनरेश यादव पुत्र झरियक यादव अपनी बेटी पूनम की शादी की तैयारियों में जुटे थे। 19 नवंबर को उनकी बेटी की शादी सुभाष नगर के बेलापुर निवासी छोटे लाल यादव के पुत्र शुभम यादव से तय थी। परिजनों के मुताबिक, मंगलवार देर रात रामनरेश शादी की तैयारियों के बीच कुछ जरूरी सामान लेने गांव के चौराहे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गांव से गुजर रहे एक ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने ट्रक को आगे रुकवा लिया। परिजनों के अनुसार, पुलिस ने ट्रक और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर में विवाह की तैयारियों की जगह मातम छा गया।रामनरेश के परिवार पर दुखों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। बीते 24 अक्तूबर को उनकी पत्नी नगीना देवी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। परिवार इस सदमे से उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि 18 नवंबर को छोटे भाई राकेश यादव की बीमारी के चलते मौत हो गई। अभी भाई की मौत के सदमे से परिवार उबर भी नहीं पाया था कि देर रात रामनरेश भी हादसे का शिकार हो गए। महज 26 दिनों के भीतर परिवार के तीन सदस्यों को खोने से पूरा परिवार टूट गया है।