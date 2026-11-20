दुष्कर्म के मामले में यदि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद है तो दोषसिद्धि के लिए अन्य गवाहों की पुष्टि अनिवार्य नहीं है। अदालत केवल पीड़िता की गवाही के आधार पर भी आरोपी को दोषी ठहरा सकती है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई चार साल की सश्रम कैद की सजा बरकरार रखी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की एकलपीठ ने दिया है।

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