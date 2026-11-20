महानगरी एक्सप्रेस को वापस सुपरफास्ट ट्रेन का दर्जा मिल जाएगा। हाल ही में रेलवे ने इस ट्रेन से सुपरफास्ट का दर्जा छीनकर इसे एक जनवरी 2027 से साधारण एक्सप्रेस के रूप में चलाने का फरमान जारी किया था। इसके तहत इसका नंबर भी बदला गया। नई व्यवस्था के तहत रिजर्वेशन भी शुरू हो गए। अब रेलवे ने फिर यू-टर्न लेते हुए 20 जनवरी 2027 से महानगरी एक्सप्रेस को सुपरफास्ट का दर्जा बहाल करने का एलान कर दिया है।

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नई समय-सारणी के अनुसार, अगले साल एक जनवरी से 19 जनवरी 2027 तक यह ट्रेन साधारण एक्सप्रेस के रूप में पटरी पर दौड़ेगी। इसके ठीक अगले दिन यानी 20 जनवरी से यह ट्रेन नए अवतार में सुपरफास्ट श्रेणी की बन जाएगी। इस बदलाव के साथ गाड़ी संख्या 11093 सीएसएमटी–बनारस एक्सप्रेस संशोधित होकर गाड़ी संख्या 22177 सीएसएमटी-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से चलेगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 11094 बनारस-सीएसएमटी एक्सप्रेस का नंबर बदलकर 22178 बनारस-सीएसएमटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो जाएगा। विज्ञापन



यात्रियों की जेब पर पड़ेगा असर



सुपरफास्ट का दर्जा लौटते ही यात्रियों की जेब पर भी इसका असर दिखेगा। 20 जनवरी से प्रयागराज छिवकी से मुंबई सीएसटी तक का सफर करने पर स्लीपर श्रेणी के किराये में 30 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं, एसी थ्री में 45 रुपये, एसी टू में 55 रुपये और एसी फर्स्ट के किराये में 80 रुपये का इजाफा हो जाएगा। एनसीआर के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार परिचालनिक कारणों से गाड़ी संख्या में यह संशोधन किया गया है। नई समय-सारणी के अनुसार, अगले साल एक जनवरी से 19 जनवरी 2027 तक यह ट्रेन साधारण एक्सप्रेस के रूप में पटरी पर दौड़ेगी। इसके ठीक अगले दिन यानी 20 जनवरी से यह ट्रेन नए अवतार में सुपरफास्ट श्रेणी की बन जाएगी। इस बदलाव के साथ गाड़ी संख्या 11093 सीएसएमटी–बनारस एक्सप्रेस संशोधित होकर गाड़ी संख्या 22177 सीएसएमटी-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से चलेगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 11094 बनारस-सीएसएमटी एक्सप्रेस का नंबर बदलकर 22178 बनारस-सीएसएमटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो जाएगा।सुपरफास्ट का दर्जा लौटते ही यात्रियों की जेब पर भी इसका असर दिखेगा। 20 जनवरी से प्रयागराज छिवकी से मुंबई सीएसटी तक का सफर करने पर स्लीपर श्रेणी के किराये में 30 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं, एसी थ्री में 45 रुपये, एसी टू में 55 रुपये और एसी फर्स्ट के किराये में 80 रुपये का इजाफा हो जाएगा। एनसीआर के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार परिचालनिक कारणों से गाड़ी संख्या में यह संशोधन किया गया है।

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