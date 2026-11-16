नजदीकी रिश्तों में शादी से होती है गर्दन में गंभीर बीमारी : डॉ. वीके जैन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यूपी-यूके न्यूरोकॉन-2026 में शामिल होने दिल्ली से आए डॉ. वीके जैन ने यह जानकारी रविवार को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में दी। उन्होंने बताया कि मानव शरीर में कुछ दोषपूर्ण जीन भी होते हैं। जब रक्त संबंधों जैसे चचेरे, फुफेरे या ममेरे भाई-बहन में शादी होती है तो उस रक्त समूह के दोषपूर्ण जीन अगली पीढ़ी में मजबूती के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। इससे हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी जन्मजात विकृतियां पैदा होती हैं।आनुवंशिक दोष के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे की गर्दन की ऊपरी हड्डियां पूरी तरह विकसित नहीं हो पातीं। हड्डियों को बांधकर रखने वाले लिगामेंट्स जन्म से ही कमजोर होते हैं। इस वजह से जोड़ अपनी जगह से खिसकने लगते हैं। यही समस्या अटलांटा डिसलोकेशन है। इसके शुरुआती लक्षण सामने आने पर समय रहते उपचार होना जरूरी है।कॅांफ्रेंस के अंतिम दिन कम चीरे वाली सर्जरी, एंडोस्कोपिक तकनीक, न्यूरोसर्जरी में रोबोट, विभिन्न मूवमेंट डिसऑर्डर और ट्रॉमैटिक ब्रेन इंजरी के उपचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर चर्चा हुई। न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में हो रहे शोध की प्रस्तुतियां भी हुईं। मुंबई के डॉ. बीके मिश्रा ने स्कल बेस (खोपड़ी के आधार पर होने वाले ट्यूमर) सर्जरी में निर्णय प्रक्रिया पर डाॅ. दवे-छाबड़ा का शोध प्रस्तुत किया। एम्स दिल्ली के डॉ. अचल श्रीवास्तव ने मूवमेंट डिसऑर्डर पर कपिल सूद के शोध पर व्याख्यान दिया। एसजीपीजीआई, लखनऊ की डॉ. जयंती कालिता ने न्यूरोक्रिटिकल केयर का भारत में विकास विषय पर डॉ. यूके मिश्रा का शोध प्रस्तुत किया। एसजीपीजीआई, लखनऊ के डॉ. अवधेश जायसवाल ने पिट्यूटरी ट्यूमर की (एंडोनैसल एंडोस्कोपिक) नाक के रास्ते दूरबीन विधि से सर्जरी और मुंबई के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. अतुल गोयल ने स्पाइन सर्जरी पर विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किया। अंतिम दिन डॉ. मुकुल पांडेय, डॉ. पंकज गुप्ता, डॉ. एनएन गोपाल, डॉ. कार्तिकेय शर्मा, डॉ. प्रकाश खेतान, डॉ. कमलेश सोनकर व डॉ. एसडी पांडेय मौजूद रहे।लखनऊ की क्रिटिकल केयर न्यूरोलॉजी की डॉ. जयंती ने बताया कि दिमागी बुखार के दौरान बेहोशी, बुखार के साथ किडनी व लिवर में इन्फेक्शन, अंदरूनी रक्तस्राव व प्लेटलेट गिरने की समस्या है तो एमआरआई जांच की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर सात गिनती तक मरीज अपनी सांस रोक सकता है तो वेंटिलेटर की भी आवश्यकता नहीं होती है। मरीज को सटीक उपचार और बेहतर देखभाल से भी ठीक किया जा सकता है।लखनऊ के डॉ. कुंतक कांति दास ने बताया कि सर्जरी के दौरान व पहले खून की नली में गुब्बारे का फटना गंभीर हो सकता है। जरूरी है कि दिमाग में गांठ की सर्जरी करने से पहले न्यूरोसर्जन से विचार-विमर्श कर लिया जाए। अगर एक बार गुब्बारा फटा है तो आगे भी फट सकता है। हमें यह जान लेना चाहिए कि गांठ किस स्टेज में है? क्या इस स्टेज में सर्जरी जरूरी है? अगर है तो पूरी सावधानी के साथ की जानी चाहिए। दिमाग की नस में खून का गुच्छा बनने का कारण धूम्रपान और ब्लड प्रेशर है।नई दिल्ली स्थित सर गंगा राम हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. सतनाम सिंह छाबड़ा ने बताया कि दूरबीन से ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी काफी कारगर है। नाक के रास्ते नली डालकर ब्रेन ट्यूमर को निकाला जा सकता है। इस आधुनिक विधि में कोई चीर-फाड़ नहीं होती। मरीज को 48 घंटे के भीतर अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। दूरबीन विधि से ब्रेन ट्यूमर का उपचार करने में किसी बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेहतर प्रशिक्षण होना चाहिए।