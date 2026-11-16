Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Festivals generate turnover of over Rs 2,700 crore

Prayagraj News: त्योहारों पर 2700 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार

Mon, 16 Nov 2026 02:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Festivals generate turnover of over Rs 2,700 crore
सर्राफा कारोबारी अभिनव सिंह - फोटो : samvad
आस्था और उल्लास के पर्वों पर लोगों ने घरों में सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान बाजार में सोने-चांदी के आभूषण और वाहनों की जमकर खरीदारी हुई। कंफेडरेशन आफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के अनुसार, नवरात्र से छठ पर्व के एक दिन पूर्व तक सराफा क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ।
विज्ञापन

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में करीब एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार और रजिस्ट्री का अनुमान है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में बाजार में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।
विज्ञापन

धनतेरस पर बाजार में लक्ष्मी की जमकर कृपा बरसी। ऑटो कारोबारियों के अनुसार, जिले भर में 11 से 12 हजार दो पहिया वाहन बिके। वहीं करीब 2300 चार पहिया वाहनों की बिक्री हुई। ऑटोमोबाइल कारोबारी अंकित राज ने बताया कि नवरात्र से छठ पर्व के पूर्व तक करीब 11 हजार से अधिक दो पहिया वाहन बिके। साथ ही 2300 से अधिक चार पहिया वाहनों की बिक्री का अनुमान है। ऑटोमोबाइल कारोबारी हरप्रीत सिंह के अनुसार, इस बार कई वर्ष के बाद ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अच्छा बूम रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन




सराफा कारोबार में वृद्धि

सराफा कारोबारी अभिनव सिंह ने बताया कि ग्राहकों ने आभूषणों की खरीद को प्राथमिकता दी। एक अनुमान के अनुसार, नवरात्र से छठ पर्व के पूर्व तक पूरे जिले में एक हजार करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है। सराफा कारोबारी यशा सिंह के अनुसार, इस बार गहनों के नए आइटम बाजार में आए। इससे लोगों ने खूब खरीदारी की और पिछले वर्षों की तुलना में अच्छा कारोबार हुआ। छह नवंबर धनतेरस पर 24 कैरेट सोने का दर 1,42,223 रुपये था। यह 15 नवंबर को घटकर 1,37,226 रुपये हो गया। गिरावट की वजह से ग्राहकों ने गहने खरीदने में अधिक रुचि दिखाई।

सर्राफा कारोबारी अभिनव सिंह

सर्राफा कारोबारी अभिनव सिंह- फोटो : samvad

सर्राफा कारोबारी अभिनव सिंह

सर्राफा कारोबारी अभिनव सिंह- फोटो : samvad

सर्राफा कारोबारी अभिनव सिंह

सर्राफा कारोबारी अभिनव सिंह- फोटो : samvad

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed