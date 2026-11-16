Prayagraj News: फसलों को लावारिस पशुओं से बचाने के लिए मचान पर पहरा दे रहे किसान

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किसान लाल बहादुर भारतीय ने बताया कि ग्रामीण हफ्ते में पारी लगाकर फसलों की सुरक्षा करते हैं। किसानों ने प्रशासन से लावारिस पशुओं को गोशालाओं में पहुंचाने और सुरक्षा की मांग की है। पशु चिकित्साधिकारी अखिलेश कुमार मौर्य ने बताया कि लावारिस गोवंश को गोशाला में छोड़ा गया है। पशुपालन विभाग इस पर काम कर रहा है, वन विभाग वन्यजीवों की निगरानी कर रहा है।

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लावारिस पशुओं और जंगली जानवरों से तैयार फसलें बचाने के लिए किसानों को रातभर खेतों में पहरा देना पड़ रहा है। बहरिया के कई गांवों में किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं, जहां फसलें तैयार हैं। दिनभर खेती के बाद वे रातें मचान पर गुजारते हैं। टॉर्च और लाठी से फसल की रखवाली करते हैं।