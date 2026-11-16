Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Farmers keeping watch from a raised platform to protect crops from stray animals

Prayagraj News: फसलों को लावारिस पशुओं से बचाने के लिए मचान पर पहरा दे रहे किसान

Mon, 16 Nov 2026 02:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 16 Nov 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Farmers keeping watch from a raised platform to protect crops from stray animals
करनाईपुर क्षेत्र के चन्द्रावट गांव में मचान बना कर करेले की खेती की रखवाली करते किसान । संवाद - फोटो : samvad
लावारिस पशुओं और जंगली जानवरों से तैयार फसलें बचाने के लिए किसानों को रातभर खेतों में पहरा देना पड़ रहा है। बहरिया के कई गांवों में किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं, जहां फसलें तैयार हैं। दिनभर खेती के बाद वे रातें मचान पर गुजारते हैं। टॉर्च और लाठी से फसल की रखवाली करते हैं।
विज्ञापन

किसान लाल बहादुर भारतीय ने बताया कि ग्रामीण हफ्ते में पारी लगाकर फसलों की सुरक्षा करते हैं। किसानों ने प्रशासन से लावारिस पशुओं को गोशालाओं में पहुंचाने और सुरक्षा की मांग की है। पशु चिकित्साधिकारी अखिलेश कुमार मौर्य ने बताया कि लावारिस गोवंश को गोशाला में छोड़ा गया है। पशुपालन विभाग इस पर काम कर रहा है, वन विभाग वन्यजीवों की निगरानी कर रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed